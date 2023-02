iX-Workshop: MDM – Mobile Device Management mit Microsoft Intune

In der zweitägigen iX-Schulung Mobile Device Management mit Microsoft Intune lernen Sie, wie Sie Laptops, Tablets, Handys und andere mobile Endgeräte auf Basis von Windows, iOS, MacOS und Android mit Microsofts cloud-basiertem Dienst Intune in Ihr Firmennetzwerk integrieren. Beispiele und Best Practices zeigen, wie Sie sowohl firmeneigene als auch BYOD-Endgeräte mittels Konfigurationsrichtlinien und dem Mobile Application Management (MAM) mit Intune konfigurieren und wie Sie Apps sicher deployen.

Der Workshop findet am 1. und 2. März online statt. Zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Um ausreichend Zeit für Rückfragen und Austausch zu gewährleisten, ist die Teilnahme auf 12 Personen begrenzt. Trainer Aaron Siller ist IT-Consultant im Bereich Microsoft-Cloud-Technologien (Azure, Microsoft 365, Intune) und unterstützt Firmen bei der Migration zu Microsoft 365 und Azure.

Weitere Informationen und Anmeldung :

Mobile Device Management mit Microsoft Intune, Online-Workshop am 1. und 2. März 2023.

Weitere, bereits buchbare Termine für diesen Workshop im Juli und Oktober.

(akl)