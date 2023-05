iX-Workshop: Machine Learning mit scikit-learn

Im zweitägigen Online-Workshop Machine Learning mit scikit-learn erhalten Sie eine konkrete, handfeste Einführung in das Thema Machine Learning. Die quelloffene Python-Bibliothek scikit-learn bietet dazu verschiedene Klassifikations-, Regressions- und Clustering-Algorithmen. In vielen praktischen Übungen haben Sie Gelegenheit, die neuen Erkenntnisse direkt anzuwenden. Nach dem Workshop können Sie die Möglichkeiten und Chancen dieser Zukunftstechnologie für die eigene Arbeit einschätzen und das Gelernte entsprechend einsetzen.

Der Workshop richtet sich an diejenigen, die mit den Grundlagen der Datenanalyse mit Python vertraut sind. Für die praktischen Übungen stehen Jupyter-Notebooks in der Cloud bereit. Referent Kilian Kluge verfügt über langjährige Erfahrung im Einsatz von Python für Datenanalysen, Anwendungsentwicklung und Machine Learning. Der Workshop ist auf 10 Personen beschränkt, sodass viel Platz für Fragen an den Referenten und den Austausch untereinander bleibt. Wenn Sie Ihr Ticket bis 29. Mai buchen, erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die Schulungsgebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung

Machine Learning mit scikit-learn Online-Schulung am 27. und 28. Juni 2023

Ebenfalls bereits buchbar sind die Termine für diesen Workshop im Oktober und November.

Grundlagen-Workshop Datenanalyse mit Python

Sie suchen den Einstieg in die Datenanalyse mit Python? Den schnellen Start erhalten Sie im zweitägigen Online-Workshop Datenanalyse mit Python, zum Beispiel am 13. und 14. Juni. Auch hier ist der Referent Kilian Kluge.

(akl)