iX-Workshop: Microsoft 365 – Datenschutz und Informationssicherheit umsetzen

Im Online-Tagesworkshop Sicherer Einsatz von Microsoft 365 lernen Sie als IT-, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche:r oder Administrator:in, mit welchen technischen und organisatorischen Maßnahmen Sie den Einsatz von Microsoft 365 in ihrem Unternehmen absichern können. Sie erfahren, welche Daten Microsoft erfasst und wie sich die Compliance-Richtlinien des eigenen Unternehmens in M365 umsetzen lassen.

Referent Nico Ziegler, Geschäftsführer der Rewion GmbH, unterstützt Unternehmen bei großen Modern-Workplace-Projekten als Consultant und Projektleiter. Er zeigt Ihnen in dieser Schulung auch, wie die Umsetzung diverser technischer Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen sich auf die verschiedenen Funktionen in Microsoft 365 auswirkt.

Sicherer Einsatz von Microsoft 365, Online-Workshop, 28.6.2023.

