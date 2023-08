iX-Workshop: Mit WinUI 3 moderne Windows-Applikationen entwickeln

Als Nachfolger der Universal Windows Platform (UWP) bietet Microsoft mit der Windows UI Library 3 (WinUI 3) eine neue XAML-basierte GUI-Bibliothek zur Erstellung moderner Desktop-Anwendungen an. Die WinUI 3 ist in C++ implementiert und hat das Potenzial, eine ähnliche Performance wie die UWP zu bieten, kann aber unter Windows ohne Sandbox ausgeführt werden und bietet vollen Zugriff auf alle APIs – sowohl unter Windows als auch unter Linux, macOS, iOS, Android und im Browser unter Verwendung der Uno-Plattform.

Anzeige

In dem zweitägigen interaktiven Online-Workshop Moderne Desktop-Applikationen entwickeln mit WinUI 3 erhalten Sie eine umfassende Einführung in die WinUI3-Entwicklung. Sie lernen, wie Sie mit App SDK in Kombination mit dem neuen grafischen Framework ansprechende und leistungsstarke Geschäftsanwendungen für die Windows-Plattformen 10 und 11 erstellen.

Unser Trainer Dr. Veikko Krypczyk macht Sie mit den Grundlagen von WinUI3 vertraut und stellt Ihnen die vielfältigen Funktionen und Best Practices für eine effiziente Anwendungsentwicklung vor. Als erfahrener Softwareentwickler mit den Schwerpunkten WinUI 3 und .NET MAUI arbeitet er vor allem mit Microsoft-Produkten.

Dieser Workshop richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die ihre Anwendungen bisher mit den älteren Technologien Windows Forms (Win Forms) und Windows Presentation Foundation (WPF) erstellt haben oder einen Hintergrund in anderen Tools und Programmiersprachen haben.

Der Workshop findet am 11. und 12. September 2023 statt. Um viel Raum für eigene Fragen und einen regen Erfahrungsaustausch auch mit dem Referenten zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt.

Weitere Informationen und Anmeldung: Moderne Desktop-Applikationen entwickeln mit WinUI 3 – Online-Workshop, 11. und 12. September 2023.

(ilk)