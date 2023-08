iX-Workshop: Mobile Device Management mit Microsoft Intune (Rabatt bis 10.9.)

In der zweitägigen iX-Schulung Mobile Device Management mit Microsoft Intune lernen Sie, wie Sie Laptops, Tablets, Mobiltelefone und andere mobile Endgeräte mit dem Cloud-basierten Dienst Intune von Microsoft in Ihr Unternehmensnetzwerk einbinden. Referent Aaron Siller behandelt Windows-, iOS-, MacOS- und Android-Geräte und zeigt anhand von Beispielen und Best Practices, wie sowohl firmeneigene als auch BYOD-Geräte mit Intune über Konfigurationsrichtlinien und Mobile Application Management (MAM) konfiguriert und aktualisiert werden können.

Anzeige

Sicherheit und Compliance

Ein gutes MDM zeichnet sich ferner durch einen effektiven Schutz von Unternehmens- und Personaldaten aus und implementiert dazu Sicherheits- und Compliance-Richtlinien. Auch erhalten Sie einen Einblick in die Verteilung von Unternehmensanwendungen auf die eingesetzten Endgeräte.

Der Workshop findet am 9. und 10. Oktober 2023 statt. Für die Teilnahme ist lediglich ein aktueller Browser erforderlich. Die Gruppengröße ist auf 12 Personen begrenzt, um interaktive Diskussionen und Fragen zu ermöglichen. Aaron Siller ist erfahrener IT-Berater mit Schwerpunkt auf Microsoft Cloud-Technologien wie Azure, Microsoft 365 und Intune. Er unterstützt Unternehmen bei der Migration von traditionellen On-Premise-Anwendungen zu Microsoft 365 und der Azure-Cloud.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Mobile Device Management mit Microsoft Intune, Online-Workshop am 9. und 10. Oktober 2023.

Bei Anmeldung bis zum 10. September 2023 erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf den Ticket-Preis.

(ilk)