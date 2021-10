iX-Workshop: Moderne (Homeoffice-) Arbeitsplätze einrichten

Moderne Unternehmensstrukturen und Arbeitsformen zeichnen sich durch eine hohe zeitliche, räumliche und organisatorische Flexibilität aus. Der zweitägige Online-Workshop Modern Workplace zeigt, was sich hinter der Idee New Work verbirgt und welche Faktoren IT-Verantwortliche und HR-Spezialisten berücksichtigen müssen – von der Technik und der Sicherheit der eingesetzten Systeme bis hin zu einer Änderung der Arbeitsweise der Mitarbeiter.

Wer in der IT-Projektleitung, Administration oder im Personalbereich von KMU tätig ist, erhält in dieser Schulung ein Verständnis der technischen und nicht-technischen Faktoren moderner Arbeitsplätze. Sie setzen sich mit technischen Voraussetzungen und Herausforderungen auseinander und entwickeln eine Roadmap zur Umsetzung in Ihrem eigenen Unternehmen. Dabei geht es unter anderem um eine Analyse der bestehenden Infrastruktur, Auswahlkriterien einer Kollaborationssoftware und das Hardware- und Software-Assessment.

Der Online-Workshop findet am 15. und 16. November 2021 per Videokonferenz-Software statt. Der Referent Nico Ziegler ist Geschäftsführer der Rewion GmbH und unterstützt Unternehmen bei großen Modern-Workplace-Projekten. Während der Schulung ist viel Gelegenheit für eigene Fragen sowie für einen Austausch mit dem Referenten und den anderen Teilnehmenden. Der Workshop ist auf 20 Personen begrenzt. Bis 16.10.21 erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Modern Workplace, Onlinekurs, 15. - 16.11.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

(akl)