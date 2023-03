iX-Workshop: Moderne Kryptographie im Unternehmenseinsatz

Kryptographische Verfahren wie Verschlüsselung und digitale Signaturen helfen, Daten sicher zu versenden und zu verwahren. Doch wie setzt man sie effektiv ein, und welche Techniken bieten sich für welche Szenarien an?

Der iX-Workshop Moderne Kryptographie verstehen und anwenden vermittelt am 18. und 19. April an zwei Vormittagen fundiertes Grundlagenwissen mit viel Praxisbezug. Dabei erhalten Sie eine Übersicht über moderne, gängige Verschlüsselungstechniken und lernen, was digitale Signaturen, Zertifikate und Hashfunktionen auszeichnet.

Besser gegen Angriffe aus dem Netz gerüstet

Der Referent, Sicherheitsexperte und Penetrationstester Björn Kaidel von Secuvera, zeigt zudem, welche Methoden Hacker einsetzen, um Verschlüsselungsverfahren, digitale Signaturen, MACs und Hashfunktionen anzugreifen. Fachbegriffe erklärt er dabei verständlich und nicht trocken. Ein Ausblick auf Post-Quanten-Kryptographie (PQC) & Kryptoagilität rundet den Kurs ab.

Die Kryptographie-Schulung findet am 18. und 19. April 2023 online im Browser statt. Um viel Raum für Austausch und Fragen zu lassen, ist die Zahl der Teilnehmenden auf 15 begrenzt. Frühentschlossene können sie noch bis zum 20. März 10 Prozent Rabatt auf das Workshop-Ticket sichern.

Weitere Infos und Anmeldung

Moderne Kryptographie verstehen und anwenden, Online-Schulung, 18. + 19. März 2023.

Einen weiteren Termin für diese Schulung bieten wir im Oktober.

(akl)