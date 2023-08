iX-Workshop: Moderne Kryptographie verstehen und anwenden – mit Frühbucherrabatt

Unternehmen und Organisationen setzen auf im Idealfall kryptografische Verfahren wie Verschlüsselung und digitale Signaturen, um ihre Daten sicher zu versenden und verwahren. Doch wie funktionieren diese? Welche Techniken bieten sich für welche Szenarien an? Und wie setzt man sie erfolgreich ein?

Verschlüsselung für die Praxis

Der iX-Workshop Moderne Kryptographie verstehen und anwenden vermittelt an zwei Vormittagen fundiertes Basiswissen sowie die Grundkonzepte der Kryptographie mit hohem Praxisbezug. Der Sicherheitsexperte und Penetrationstester Björn Kaidel von Secuvera erläutert Fachbegriffe und Verfahren anhand typischer Anwendungsfälle und orientiert sich dabei an die in der Praxis eingesetzten, bewährten Methoden. Dabei geht der Referent auch auf häufige Missverständnisse rundum das Thema Verschlüsselung ein.

Der Workshop findet am 10. und 11. Oktober 2023 von 09:00 bis 12:30 Uhr als Online-Schulung statt. Um viel Raum für Austausch und Fragen zu lassen, ist die Zahl der Teilnehmenden auf 15 begrenzt. Wenn Sie sich bis zum 11. September 2023 anmelden, erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf den Workshop-Preis.

Anmeldung und weitere Informationen

