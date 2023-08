iX-Workshop: Modernes IT-Management – Von der Vision zur Wertschöpfung

In Zeiten fortschreitender Digitalisierung hat die IT eine entscheidende Rolle als Innovationstreiber und Wettbewerbsfaktor für Unternehmen eingenommen. Um dieser Rolle gerecht zu werden, benötigen CIOs moderne Managementstrukturen und eine IT, die von der Strategie bis zum operativen Betrieb stark am Business ausgerichtet ist.

Im zweitägigen Online-Workshop Strategisches IT-Management: Von der Vision zur Wertschöpfung erhalten Sie einen fundierten Einblick in die Grundlagen des strategischen IT- und Technologie-Managements. Sie erwerben fundiertes Wissen und lernen Methoden und Techniken kennen, um eine IT-Strategie in Ihrem Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen. Themen sind unter anderem Vision und Ausrichtung, Führung und Kommunikation, Erfolgskontrolle, Technologietrends, Change Management und Business Value. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Ihre IT-Strategie mit der Unternehmensstrategie verknüpfen und in die Gesamtorganisation implementieren. Anhand von Best-Practice-Beispielen vertiefen und festigen Sie Ihr erworbenes Wissen.

Der Workshop findet am 7. und 8. September von 09:00 bis 12:30 Uhr als Online-Schulung statt. Er richtet sich insbesondere an Führungskräfte mit starkem Fokus auf IT und Digitalisierung. Das Training hat Vortragscharakter, bietet aber explizit auch die Möglichkeit zum Austausch untereinander. Bei einer Buchung bis 9. August.2023 erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die Workshop-Gebühr.

Referent Maurico de Sousa unterstützt als Consultant für IT-Strategie und Portfolio-Management bei Rewion Unternehmen und Organisationen bei der Modernisierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen.

