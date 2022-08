iX-Workshop: Notfallplanung für den Security-Ernstfall

Kein Unternehmen ist davor gefeit, zum Opfer eines Cyberangriffs zu werden. Eine Notfallplanung hilft dabei, im Ernstfall schnell das Richtige zu tun und Schlimmeres zu verhindern. In der dreitägigen Online-Schulung Notfallplanung und Notfallübungen erarbeiten Sie Schritt für Schritt unter Anleitung des erfahrenen Referenten einen Leitfaden für eine professionelle IT-Notfallplanung für Ihr Unternehmen, inklusive der zur Überprüfung notwendigen Notfallübungen.

Sie lernen die wichtigsten Standards und Methoden für das IT-Notfallmanagement kennen und erfahren, wie man IT-Risiken identifiziert und bewertet. Weitere Themen sind der Aufbau der IT-Notfalldokumentation inklusive Wiederanlaufplanung, das Etablieren einer reaktiven IT-Notfallorganisation und die Durchführung und Auswertung von Notfallübungen.

Workshop für Verantwortliche

Das Training richtet sich an IT-Notfallmanager, -Leiter, -Sicherheitsbeauftragte, CISOs, Business Continuity Manager, Risikomanager und Auditoren. Teilnehmende sollten Grundwissen zur IT-Sicherheit und zu Organisationsstrukturen und Prozessen in der IT mitbringen. Der Referent Lukas Reike-Kunze von HiSolutions ist Spezialist für Business Continuity Management, Informationssicherheit, IT-Notfallmanagement und IT-Risikomanagement. Als Krisencoach begleitet er Organisationen, Unternehmen sowie kritische Infrastrukturbetreiber im Krisenfall zu allen Fragen der Ereignisbewältigung.

Der Workshop findet vom 19. bis 21. September 2022 per Videokonferenz statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt, um einen intensiven Austausch und genügend Raum für eigene Fragen zu gewährleisten. Zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Bei Buchung bis zum 22. August erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent.

Notfallplanung und Notfallübungen, Online-Workshop, 19.9.-21.9.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

(jvo)