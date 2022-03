iX-Workshop: OWASP Top 10 – Webanwendungen effektiv absichern

Webanwendungen sind oft das erste Einfallstor für Angriffe. Die OWASP Top Ten Web Application Security Risks des Open Web Application Security Project listen die zehn am häufigsten vorkommenden Sicherheitsrisiken auf.

Im iX-Workshop OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden erklärt und demonstriert Tobias Glemser, BSI-zertifizierter Penetrationstester und OWASP German Chapter Lead, die Konfigurationsfehler und Einfallstore der Top-10-Rangliste. Sie lernen dabei nicht nur die Risiken, sondern auch effektive Gegenmaßnahmen kennen.

Der Workshop findet am 3. und 4. Mai 2022 als interaktive Online-Schulung an zwei halben Tagen statt und richtet sich an Entwickelnde, Product Owner, Sicherheitsverantwortliche, Softwarearchitekten und Admins. Ein grundlegendes Verständnis von Webanwendungen sowie Basiskenntnisse in Programmierung und Informationssicherheit werden vorausgesetzt. Bei Buchung bis 5. April erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt. Weitere Termine für diesen iX-Workshop sind für Mitte Juli und für Anfang November 2022 geplant.

OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden, Online-Workshop am 3. und 4. Mai 2022: Weitere Informationen und Anmeldung.

(akl)