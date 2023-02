iX-Workshop: OWASP Top 10 – Webanwendungen effektiv absichern

Webanwendungen sind oft das erste Einfallstor für Hacker-Angriffe. Die OWASP Top Ten Web Application Security Risks des Open Web Application Security Project listen die zehn am häufigsten vorkommenden Sicherheitsrisiken auf.

Im iX-Workshop OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden erklärt und demonstriert Tobias Glemser, BSI-zertifizierter Penetrationstester und OWASP German Chapter Lead, die Gründe und Auswirkungen aus der Top-10-Rangliste. Sie lernen dabei nicht nur die Risiken kennen, sondern erfahren auch, wie Sie grundsätzliche effektive Gegenmaßnahmen implementieren.

Der Workshop findet am 21. und 22. März 2023 als interaktive Online-Schulung an zwei Vormittagen statt und richtet sich an Entwickelnde, Product Owner, Sicherheitsverantwortliche, Softwarearchitekt:innen und Administrator:innen. Ein grundlegendes Verständnis von Webanwendungen sowie Basiskenntnisse in Programmierung und Informationssicherheit werden vorausgesetzt. Buchen Sie Ihr Ticket bis 20. Februar, erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Workshop-Gebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung

OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden, Online-Workshop am 21. und 22. März 2023, vormittags von 9 bis 12:30 Uhr.

Für diesen Workshop gibt es in diesem Jahr noch vier weitere Termine. Auch diese sind bereits buchbar.

(akl)