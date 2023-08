iX-Workshop: OWASP Top 10 – Webanwendungen effektiv absichern (Frühbucherrabatt)

Sind Webanwendungen nicht ausreichend geschützt, können sie zum Ziel von Angriffen werden und Angreifern die Tür zu sensiblen Daten und internen Unternehmensnetzwerken öffnen. Über die häufigsten Sicherheitslücken informiert das Open Web Application Security Project (OWASP) in seinen Top Ten Web Application Security Risks.

Anzeige

Im iX-Workshop OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden erklärt und demonstriert Tobias Glemser, BSI-zertifizierter Penetrationstester und OWASP German Chapter Lead, die Schwachstellen und ihre Auswirkungen aus der Top-10-Rangliste. Sie lernen dabei nicht nur die Risiken kennen, sondern erfahren auch, wie Sie Schwachstellen aufspüren und beheben können, um sich so bestmöglich gegen Cyberattacken und Datendiebstahl zu schützen.

Der Workshop findet am 26. und 27. September 2023 als interaktive Online-Schulung an zwei Vormittagen statt und richtet sich an Entwickler, Product Owner, Sicherheitsverantwortliche, Softwarearchitekten und Administratoren. Ein grundlegendes Verständnis von Webanwendungen sowie Grundkenntnisse in Programmierung und Informationssicherheit werden vorausgesetzt. Bei Anmeldung bis zum 14. August 2023 sichern Sie sich einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticketpreis.

Weitere Informationen und Anmeldung

OWASP Top 10: Kritische Sicherheitsrisiken für Webanwendungen vermeiden, Online-Workshop am 26. und 27. September 2023, vormittags von 9 bis 12:30 Uhr.

Frühbucherrabatt von 10 Prozent bei Anmeldung bis zum 14. August 2023.

Ein weiterer, bereits buchbarer Workshop zu diesem Thema findet im November statt.

(ilk)