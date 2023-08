iX-Workshop: Powerkurs VMware vSphere 7 und 8 (Last Call)

VMware vSphere ist eine weit verbreitete Virtualisierungslösung, die mit der derzeit verfügbaren achten Produktgeneration einen beachtlichen Reifegrad erreicht hat. Als Cloud-Betriebssystem verwaltet es große Infrastrukturen wie Speicher, Netzwerke und CPUs in einer dynamischen und nahtlosen Betriebsumgebung. VMware vSphere ist daher vor allem für IT-Organisationen interessant, die IT-Dienste flexibel und zuverlässig bereitstellen wollen.

Die optimale Konfiguration einer VMware-Umgebung und die effiziente Administration sind jedoch keine leichte Aufgabe und erfordern umfangreiches Hintergrund- und Praxiswissen.

In unserem fünftägigen Intensiv-Workshop Administration von vSphere 7 und 8 lernen Sie alle wichtigen Administrationstechniken sowohl mit der grafischen Oberfläche als auch auf der Kommandozeile kennen. In praktischen Übungen installieren, konfigurieren und administrieren Sie vSphere 7 und 8 in einer realistischen Übungsumgebung. Allen Teilnehmenden steht dafür ein eigenes vSphere-System zur Verfügung.

In diesem Workshop wird besonderer Wert auf die Vermittlung bewährter Best Practices gelegt. Die Trainer Alexej Prozorov, Christoph Karger und Patrick Rusch sind VMWare-Spezialisten und als Berater bei der Söldner Consult GmbH mit den Schwerpunkten Cloud Computing und Virtualisierung tätig.

Der Powerkurs findet vom 28. August bis 1. September 2023 als Online-Schulung statt. Er richtet sich an Windows- und Linux-Administratoren, die einen schnellen und effizienten Einstieg in die in vielen Unternehmen eingesetzte Virtualisierungsplattform von VMware suchen. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt, um ein intensives Arbeiten und einen umfassenden Austausch zwischen Teilnehmenden und Referenten zu ermöglichen.

Powerkurs Administration von VMware vSphere 7 und 8, Online, vom 28. August bis 1. September 2023

Auch im November besteht Gelegenheit zur Teilnahme an dieser vSphere-Intensiv-Schulung.

