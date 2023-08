iX-Workshop: Produktiver programmieren mit Github Copilot (Mit Frühbucherrabatt)

Github Copilot ist ein intelligenter Assistent, der Entwickler und Entwicklerinnen bei der Programmierung unterstützt, indem er kontextbezogen Codevorschläge macht und auch ganze Funktionen beisteuert.

Anzeige

Im Workshop Produktiver programmieren mit Github Copilot lernen Sie den KI-Assistenten Github Copilot kennen. Unser Trainer Philipp Braunhart demonstriert die Funktionsweise und erklärt, wie Sie das Tool so in Ihre Arbeitsabläufe integrieren, dass Sie effizienter und schneller programmieren. Anhand praktischer Übungen sammeln Sie anschließend erste Erfahrungen und lernen den Umgang mit dem nützlichen Tool. Dieser halbtägige Online-Workshop findet am 27. September 2023 statt und richtet sich an alle, die Software entwickeln.

Referent Philipp Braunhart programmiert, konzipiert und baut KI-Lösungen für den direkten Einsatz, derzeit in den Bereichen Bio-, Agrar- und Medizintechnik. Dabei setzt er Copilot fast täglich ein.

Weitere Informationen und Anmeldung

Produktiver programmieren mit Github Copilot Online-Schulung vormittags am 27. September 2023 statt.

Bei Anmeldung bis zum 29. August erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticketpreis.

Ebenfalls bereits buchbar ist ein weiterer Termin für diesen Workshop im November.

(ilk)