iX-Workshop: SAP S/4HANA – Was Sie für den Umstieg wissen müssen

Der iX-Workshop Einführung in SAP S/4HANA (Cloud) am 10. Mai 2023 richtet sich an IT-Verantwortliche, die für die Auswahl der passenden Enterprise-Resource-Planning-Software in ihrem Unternehmen zuständig sind. In dieser eintägigen Online-Schulung lernen Sie SAPs aktuelles ERP-System SAP S/4HANA kennen. Sie erfahren, was S/4HANA von der Vorgängerversion SAP ECC unterscheidet, und wie sich SAP S/4HANA sowohl on Premises als auch in der Cloud einrichten und betreiben lässt.

Die Schulung geht auf die aktuellen Herausforderungen bei der ERP-Auswahl ein und zeigt Ihnen, welche Fragen Sie vor der Einführung von S/4HANA in Ihrem Unternehmen klären müssen. Auch Migrationsaspekte bei einem Umstieg von SAP ECC zu SAP S/4 HANA kommen im Workshop zur Sprache.

Trainer Marco Fröhlich ist SAP Managing Consultant bei der Rewion Processes GmbH und leitet S/4HANA Migrations- und Einführungsprojekte bei Unternehmen jeder Größe. Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen und genügend Raum für Ihre Fragen zu gewährleisten, führen wir diesen Workshop in einer Kleingruppe durch.

