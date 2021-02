iX-Workshop: Schneller Einstieg in Deep Learning mit TensorFlow

Tensorflow ist das populärste Framework zur Entwicklung von Machine-Learning-Anwendungen wie Bilderkennung oder Sprachanalyse mit Deep Neural Networks. In dem Kurs Schneller Einstieg in Deep Learning mit TensorFlow führen die Machine Learning Engineers Philipp Braunhart und Moustapha Karaki Softwareentwickler in die Programmierung von Feed Forward Networks, Recurrent Neural Networks (RNNs) und Convolutional Neural Networks (CNNs) mit Python und TensorFlow ein.

Der Workshop findet 22. uns 23. März als Onlinekurs per Videokonferenz statt; programmiert wird in Jupyter-Notebooks in Google Colab. Zur Teilnahme reicht ein aktueller Webbrowser. Der Kurs ist auf 15 Teilnehmer beschränkt, die grundlegende Kenntnisse in objektorientierter Programmierung mitbringen sollten. Es ist während des Kurses jederzeit möglich, den Referenten Fragen zu stellen und sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Wer bis zum 21. Februar bucht, kann sich 10 Prozent Frühbucherrabatt sichern.

Schneller Einstieg in Deep Learning mit TensorFlow, Onlinekurs, 22.-23.3.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

Video: Einstieg in Deep Learning

(odi)