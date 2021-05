iX-Workshop: Serverless Computing in der Praxis

Serverless Computing steht für eine Umgebung, in der Entwickler Code direkt ausführen können – auf AWS Lambda etwa können das in Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python oder Ruby geschriebene Funktionen sein. Die Funktionen werden übers Netz getriggert, mit Daten versorgt und liefern dort ebenfalls ihr Ergebnis ab.

Vorteile sind die gute Skalierbarkeit und hohe Agilität der Softwareentwicklung. Allerdings sind die Funktionen zustandslos, was bei der Entwicklung berücksichtigt werden muss. Während eine einzelne Funktion zudem schnell implementiert ist, benötigen komplexere Serverless-Anwendungen eine durchdachte Software-Architektur.

Der iX-Workshop Serverless-Anwendungen entwicklen: Von der Konzeption bis zum Betrieb bereitet Sie an vier Tagen auf die Herausforderung Serverless Computing vor. Sie lernen die Prinzipien von Serverless Computing am Beispiel von AWS Lambda kennen, schreiben selbst Serverless-Funktionen, erhalten einen Überblick über reale Anwendungsszenarien und entwerfen passende Architekturen. Zudem geht es um die Anforderungen eines produktiven Serverless-Betriebs: Sicherheit, Debuggen und Testen, Deployment und Monitoring.

Der Kurs ist auf 20 Personen beschränkt, sodass ein intensiver Austausch zwischen den Teilnehmenden und dem Referenten möglich ist. Er findet in zwei Blöcken am 22. und 23. sowie am 29. und 30. Juni als Online-Workshop statt, zur Teilnahme genügt ein Webbrowser. Grundlegende Java-Kenntnisse sind hilfreich. Der Referent Lars Röwekamp ist Gründer der open knowledge GmbH, Autor und Speaker auf Entwicklerkonferenzen. Frühentschlossenen winkt bis zum 25. Mai ein Rabatt von 10 %.

Serverless-Anwendungen entwicklen: Von der Konzeption bis zum Betrieb, Onlinekurs, 22.–23.6. & 29.–30.6.2021: Weitere Informationen und Anmeldung

(jvo)