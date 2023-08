iX-Workshop: Sichere Cloudnutzung – Azure & Co. effektiv absichern

Die Verlagerung von Diensten und Anwendungen in die Cloud hilft, Ressourcen zu sparen. Doch wie schützt man seine Daten und Anwendungen in der Public Cloud vor Diebstahl und womöglich Industriespionage? Wie steht es um den Datenschutz und wie sieht ein Notfallmanagement in der Cloud aus? Lässt sich eine Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter, dessen Dienste man in Anspruch nimmt, vermeiden? Und welche Fähigkeiten und Kenntnisse braucht das eigene IT-Team, um Daten und Dienste in einer (hybriden) Cloud-Infrastruktur erfolgreich zu managen?

Leitfaden zur sicheren Cloud

Antworten auf diese Fragen gibt der zweitägige iX-Workshop Sichere Cloud-Nutzung: Effektive Maßnahmen zur Absicherung von Azure & Co. Unsere Referentin Inés Atug vermittelt Ihnen wichtige Sicherheitsstandards, stellt Best Practices und konkrete Maßnahmen zur Absicherung von Microsoft Azure vor und unterstützt Sie bei der Erstellung eines Leitfadens für die sichere Cloud-Nutzung in Ihrem Unternehmen - unabhängig davon, welche Cloud Sie in Ihrem Unternehmen nutzen, z.B. Azure, AWS, GCP, etc.

Die Referentin Inés Atug arbeitet als Head of ICT and Information Security bei der UniCredit Bank AG. Sie ist spezialisiert auf das Thema Cloud Security mit den Schwerpunkten Pentesting, Datenschutz, KRITIS, physische Sicherheit und Kryptographie.

Der interaktive Online-Workshop richtet sich an IT-Entscheider und -Umsetzer sowie Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte. Er findet vom 19. bis 20. September 2023 statt. Sichern Sie sich einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent bei einer Anmeldung bis zum 21. August 2023.

Diesen zweitägigen Workshop bieten wir auch im November 2023 an.

