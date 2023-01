iX-Workshop: Sichere Unternehmens-IT mit Zero Trust (jetzt noch mit 10% Rabatt)

IT-Umgebungen sind mit Anwendungen und Diensten in Public Clouds und on-Premises, mit verschiedensten Endgeräten (BYOD) und mit Mitarbeitenden, die von überall aus arbeiten, diverser und komplexer denn je. Um Angriffe vorzubeugen, lautet hier die Devise: Zero Trust (vertraue niemandem). Der online Tagesworkshop Sichere Unternehmens-IT mit Zero Trust zeigt Ihnen, wie das Sicherheits-Framework hilft, die IT Ihres Unternehmens effektiv zu schützen.

Diese Sicherheitsschulung ist 2023 neu im Programm der iX-Workshops. Sie richtet sich an IT-Security-Manager:innen, CISOs, CIOs und CTOs. Trainer Yannick Hirt ist IT-Consultant bei Rewion und unterstützt Unternehmen und Organisationen in den Bereichen Sustainable IT- und IT-Security. Die Schulung ist auf 20 Teilnehmende begrenzt, damit viel Raum für Fragen und Austausch besteht. Bei Buchung bis 31. Januar erhalten Sie zudem 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Weitere Informationen und Anmeldung

Sichere Unternehmens-IT mit Zero Trust, Online-Tagesworkshop am 1. März 2023.

(akl)