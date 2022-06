iX-Workshop: So gelingt der Aufbau einer Hybrid-Cloud (Last Call)

Viele Unternehmen verlagern Teile ihrer IT-Umgebung in die Public Cloud. In manchen Situationen ist ein vollständiger Umzug in die Cloud jedoch nicht möglich oder erwünscht. Um dennoch von den Vorteilen des Cloud Computing zu profitieren bietet sich ein Hybrid-Cloud-Modell an. Der iX-Workshop Aufbau einer Hybrid-Cloud zeigt IT-Architektinnen und Administratoren, wie sie Teile ihrer Unternehmensworkload in die Public Cloud verlagern und wie das Zusammenspiel mit Anwendungen im eigenen Rechenzentrum gelingt.

Zunächst erklärt der Workshop die Grundlagen und wichtigsten Begriffe aus dem Bereich des hybriden Networking. Der darauf folgende praktische Teil zeigt, wie man eine Hybrid-Cloud samt vorkonfigurierter Umgebung als Basis für die eigenen Workloads einrichtet. Um optimal von diesem Workshop zu profitieren, sollten Sie bereits erste Erfahrungen mit einer Public Cloud und zudem ein konkretes Anwendungsszenario für den Aufbau einer Hybrid-Cloud mitbringen.

Der Kurs findet am 16. Juni 2022 als Online-Workshop statt. Er ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um ausreichend Raum für den Austausch sowie für Feedback zu den von Ihnen mitgebrachten Fallbeispielen zu lassen. Die beiden Trainer Constantin Söldner und Sebastian Rohr arbeiten seit langen Jahren als Berater im Cloud-Umfeld.

Weitere Informationen und Anmeldung

Aufbau einer Hybrid-Cloud, Online-Tagesworkshop, 16. Juni 2022

(akl)