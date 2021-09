iX-Workshop: So können KRITIS-Betreiber IT-SiG-Vorgaben praktisch umsetzen

Die kritischen Infrastrukturen (KRITIS) von Unternehmen und Institutionen unterliegen einem besonderem Sicherheitsanspruch. In der Online-Schulung KRITIS: Hands-on lernen Sie an zwei Tagen, wie sie die Vorgaben von § 8a – Sicherheit in der Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen – des BSI-Gesetzes sicher umsetzen können.

Im Workshop geht es vor allem um die praktische Anwendung und die konkreten ersten Schritte bei der Umsetzung in Ihrem eigenen Umfeld (Gap-Analyse, ISMS, Asset Inventar). Der Referent Daniel Jedecke ist Senior Expert bei HiSolutions und seit 20 Jahren in der IT-Sicherheit tätig. Während dieser Online-Schulung is viel Gelegenheit für eigene Fragen und Anwendungsszenarien.

Während sich die Schulung primär an die Betreiber kritischer Infrastrukturen und deren Dienstleister richtet, steht sie grundsätzlich allen Interessierten offen. Von Vorteil sind jedoch ein grundlegendes Verständnis von IT-Sicherheit und Management-Prozessen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(akl)