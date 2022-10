Hochwertige, langlebige und moderne Software entwickeln: Im viertägigen iX-Workshop Softwarearchitektur: CPSA Foundation Level mit iSAQB-Zertifizierung vom 15. bis 18. November lernen Sie, wie Sie effektive Softwarearchitekturen entwickeln, die diesen Anforderungen entsprechen.

Mit dieser vom International Software Architecture Qualification Board (iSAQB) zertifizierten Schulung erhalten Sie einen umfassenden Einblick in Nutzen und Funktion der Softwarearchitektur. Der Workshop beleuchtet dabei alle wichtigen Methoden, Techniken und Tools, die Sie für den Entwurf und die Umsetzung brauchen. Praktische Übungen helfen, das erworbene Wissen direkt selbst auszuprobieren.

Mit iSAQB-Zertifizierung

Der Workshop findet online statt und richtet sich an Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen und andere an Softwareprojekten beteiligte IT-Fachkräfte. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, an der Prüfung zum Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level (CPSA-F) teilzunehmen und den Workshop mit einer international anerkannten Zertifizierung abzuschließen.

Trainerin Mahbouba Gharbi berät als Software und Enterprise Architektin Großkunden bei der Planung und Umsetzung komplexer IT-Projekte. Als Vorstandsvorsitzende des iSAQB arbeitet sie aktiv an der Gestaltung der Lehrpläne für die Schulungen des Foundation und Advanced Level mit.

Weitere Informationen und Anmeldung

Softwarearchitektur: CPSA Foundation Level mit iSAQB-Zertifizierung, Online-Workshop, 15. - 18. November 2022. Noch bis 18. Oktober erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt auf die Workshop-Gebühr.

