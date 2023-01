iX-Workshop: Strategisches IT-Management – Von der Vision zur Wertschöpfung

Im eintägigen Online-Workshop Strategisches IT-Management: Von der Vision zur Wertschöpfung erhalten Sie einen fundierten Einblick in die Prinzipien des strategischen IT- und Technologie-Managements. Themenbereiche sind unter anderem Vision und Ausrichtung, Führung und Kommunikation, Erfolgskontrolle, Technologietrends, Change Management und Business Value.

Die Online-Veranstaltung richtet sich besonders an Führungskräfte mit starkem IT- und Digitalisierungsfokus. Der Workshop hat Vortragscharakter, bietet jedoch Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit anderen IT-Entscheidenden.

Referent Maurico de Sousa unterstützt als Consultant für IT-Strategie und Portfolio Management bei Rewion Unternehmen und Organisationen bei der Modernisierung und Automatisierung von Unternehmensprozessen. Wenn Sie Ihr Ticket bis 30.1.23 buchen, erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.

