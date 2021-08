iX-Workshop: Systematische Sicherheit mit dem IT-Grundschutz des BSI

Mit dem IT-Grundschutz liefert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine bewährte Sammlung von Best Practices zur Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten. Das IT-Grundschutz-Kompendium steuert dazu zahlreiche Module bei mit praxistauglichen Empfehlungen zur Absicherung von Netzen und Daten, zum Aufbau eines Managementsystems zur Informationssicherheit (ISMS) und zum Schutz von besonders sensiblen Daten.

In dem interaktiven und praxisnahen Online-Workshop Systematische Sicherheit mit dem IT-Grundschutz am 4. und 5. Oktober zeigt Dr. Joachim Gerber, BSI-zertifizierter IS-Revisor und TÜV-zertifizierter IT-Sicherheitsbeauftragter, wie man mithilfe des IT-Grundschutzes Schutzbedarfs- und Risikoanalysen durchführt. Die Teilnehmenden lernen so die Bausteine des IT-Grundschutz-Kompendiums kennen und üben das Erstellen eigener Sicherheitskonzepten.

Die Schulung richtet sich an alle, die in ihrem Verantwortungsbereich mit Fragen der Informationssicherheit befasst sind und findet per Webkonferenz im Browser statt. Durch die Beschränkung auf 15 Personen ist viel Raum für Diskussionen und eigene Fragen. Bei Buchung bis zum 6.9. erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

