iX-Workshop: Systemdeployment und -automatisierung mit Ansible

Ansible dürfte das am meisten genutzte Werkzeug zum Konfigurationsmanagement sein. Mit dem Tool lassen sich Systeme im Netz von einer zentralen Instanz aus konfigurieren und verwalten sowie Anwendungen automatisiert deployen und updaten. Ansible nutzt dabei vorhandene Programme, sodass keine spezielle Client-Software nötig ist.

In diesem interaktiven Online-Workshop mit vielen praktischen Übungen lernen Sie die Einsatzgebiete und Konzepte von Ansible kennen. Sie bauen eine Ansible-Umgebung auf und üben, wie man mit Playbooks komplexe Aufgaben erledigt. Auch Ansibles Rollenkonzept ist Thema. Referent Tim Beermann kommt von dem Linux-Systemhaus B1; er ist Spezialist für Automation, Konfigurationsmanagement und Infrastructure as Code.

Der iX-Workshop Systemdeployment & -management mit Ansible findet vom 16. bis 19. Februar in einer browserbasierten Lern- und Übungsumgebung statt. Er richtet sich an Linux-Admins mit grundlegenden Kenntnissen in Shell-Programmierung und ist auf 15 Teilnehmer begrenzt, um Raum für Fragen, Gespräche und eine individuelle Betreuung zu lassen. Bei Buchung bis zum 25. Januar erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

Systemdeployment & -management mit Ansible, Onlinekurs, 16.-19.2.: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)