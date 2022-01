In dem iX-Workshop Terraform – Infrastructure as Code lernen Admins und DevOps Engineers an zwei Tagen, wie man mit dem Infrastructure-as-Code-Werkzeug von HashiCorp lokale und Cloud-Infrastrukturen definiert und bereitstellt. An praktischen Beispielen üben Sie das Erstellen und Modifizieren verschiedener IT-Infrastruktur-Komponenten in der HashiCorp Configuration Language (HCL).

Der Workshop findet am 21. und 22. Februar 2022 als Webkonferenz im Browser statt. Um eine intensive und effektive Lernumgebung zu gewährleisten, ist die Teilnahme auf 15 Personen beschränkt. Referent Carl Camurca ist seit 2017 bei der B1 Systems GmbH als Consultant und Trainer in den Bereichen Automation, effektive Administration und Konfigurationsmanagement beschäftigt.

Für eine erfolgreiche Teilnahme sollten Sie über ein grundlegendes Verständnis für die System- und Netzwerkadministration sowie über Scripting-Kenntnisse verfügen. Buchen Sie ihren Platz bis 24. Januar und erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf den Workshop-Preis. Dieser Kurs findet auch noch einmal Ende September 2022 statt.

