iX-Workshop: Terraform – Infrastructure as Code (Rabatt bis 07.09.)

Terraform ist ein Open-Source-Tool für Infrastruktur as Code (IaC). Es ermöglicht Entwickler- und Operations-Teams, die gesamte IT-Infrastruktur, sei es in der Cloud, in Rechenzentren oder in hybriden Umgebungen, mithilfe von deklarativem Code zu definieren, bereitzustellen und zu verwalten.

Der iX-Workshop Terraform - Infrastructure as Code richtet sich an Cloud-Architekten, Software-Entwickler und DevOps-Engineers. Referent Carl Camurca vermittelt an zwei Tagen, wie Sie lokale und Cloud-Infrastrukturen, Aufgaben und Abläufe in selbst geschriebenen Skripten beschreiben, diese an Terraform übergeben und somit die Prozesse automatisieren. In praktischen Beispielen werden Sie verschiedene IT-Infrastruktur-Komponenten in der HashiCorp Configuration Language (HCL) selbst erstellen und modifizieren.

Der Onlineworkshop findet am 5. und 6. Oktober 2023 statt. Um eine intensive und effektive Lernumgebung zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt. Referent Carl Camurca ist seit 2017 bei der B1 Systems GmbH als Berater und Trainer in den Bereichen Automatisierung, effektive Administration und Konfigurationsmanagement tätig.

Als Teilnehmende sollten Sie Grundkenntnisse in der System- und Netzwerkadministration sowie Scripting-Kenntnisse mitbringen. Wenn Sie sich bis zum 7. September anmelden, erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf den Workshop-Preis.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Terraform – Infrastructure as Code, zweitätige Online-Schulung, 5. bis 6. Oktober 2023

Bei Anmeldung bis zum 7. September erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticket-Preis.

Dieser Workshop findet ein weiteres Mal im November statt.

