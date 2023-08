iX-Workshop: Zu einer sicheren Unternehmens-IT mit Zero Trust

IT-Umgebungen sind vielfältiger und komplexer denn je, mit Anwendungen und Diensten in Public Clouds und On-Premises, mit unterschiedlichsten Endgeräten (BYOD) und mit Mitarbeitenden, die von überall aus arbeiten. Um Einbrüche und Angriffe zu verhindern, lautet die Devise: Zero Trust.

Dieser moderne IT-Sicherheitsansatz betrachtet jeden Netzzugang als potenziell unsicher und verlangt eine strenge Authentifizierung, bevor der Zugang gewährt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitsmodellen, bei denen das interne Netzwerk vor externen Bedrohungen abgeschottet wird, bietet die lückenlose Authentifizierung, Zugangskontrolle und Überwachung ein höheres Maß an Sicherheit und Schutz vor externen und internen Bedrohungen.

In unserem Online-Workshop Sichere Unternehmens-IT mit Zero Trust lernen Sie zunächst die Grundlagen kennen, bevor Ihnen Trainer Yannick Hirt anhand von zwei praktischen Fallbeispielen erklärt, wie das Sicherheits-Framework funktioniert. Dabei haben Sie die Möglichkeit, das neu erworbene Wissen sowie mitgebrachte eigene Erfahrungen anzuwenden. Zum Schluss erhalten Sie einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen in der IT und deren Relevanz für die Sicherheit im Unternehmen.

Yannick Hirt ist IT-Consultant bei Rewion und unterstützt Unternehmen und Organisationen in den Bereichen nachhaltige IT und IT-Sicherheit. Der Workshop richtet sich an IT-Sicherheitsverantwortliche, IT-Strategen und -Manager, CISOs, CIOs und CTOs und ist auf 20 Teilnehmende beschränkt, damit viel Raum für Fragen und Austausch bleibt.

Weitere Informationen und Anmeldung

Sichere Unternehmens-IT mit Zero Trust, Online-Tagesworkshop am 21. September 2023.

Bei Anmeldung bis zum 23. August 2023 erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf den Ticketpreis.

