iX-Workshop: Zu einer sicheren Unternehmens-IT mit Zero Trust (Last Call)

IT-Umgebungen sind mit Anwendungen und Diensten in Public Clouds und on-Premises, mit verschiedensten Endgeräten (BYOD) und mit Mitarbeitenden, die von überall aus arbeiten, diverser und komplexer denn je. Um Einbrüchen und Angriffen vorzubeugen, lautet hier die Devise: Zero Trust (vertraue niemandem). Der online Tagesworkshop Sichere Unternehmens-IT mit Zero Trust zeigt Ihnen, wie das Sicherheits-Framework hilft, Ihre IT-Infrastruktur und Anwendungen effektiv zu schützen. Diese Sicherheitsschulung ist 2023 neu im Programm der iX-Workshops. Sie richtet sich an IT-Security-Manager:innen, CISOs, CIOs und CTOs.

Der Workshop beeinhaltet zwei praktische Fallbeispiele, bei denen Sie auch mitgebrachte eigene Erfahrungen anwenden können. Zum Schluss erhalten Sie einen Ausblick über aktuelle Entwicklungen in der IT und deren Relevanz für die Sicherheit im Unternehmen. Trainer Yannick Hirt ist IT-Consultant bei Rewion und unterstützt Unternehmen und Organisationen in den Bereichen Sustainable IT- und IT-Security. Die Schulung ist auf 20 Teilnehmende begrenzt, damit viel Raum für Fragen und Austausch besteht.

Weitere Informationen und Anmeldung

Sichere Unternehmens-IT mit Zero Trust, Online-Tagesworkshop am 1. März 2023.

Einen weiteren Termin für diesen Sicherheitsworkshop bieten wir am 21. September 2023 an.

