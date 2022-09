iX-Workshop zu Softwarearchitektur: CPSA Foundation Level mit iSAQB-Zertifikat

Im viertägigen iX-Workshop Softwarearchitektur: CPSA Foundation Level mit iSAQB-Zertifizierung lernen Sie, wie Sie Softwarearchitekturen effizient und effektiv entwickeln und dokumentieren. So schaffen Sie die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung und optimale Gestaltung moderner Softwaresysteme.

Workshop mit hohem Praxisanteil

Diese iSAQB-zertifizierte Schulung vermittelt einen umfassenden Einblick in Nutzen und Funktion der Softwarearchitektur und erläutert alle wichtigen Methoden, Techniken und Tools, die Sie für den Entwurf und die Umsetzung brauchen. Praktische Übungen helfen, das erworbene Wissen direkt selbst auszuprobieren und so zu festigen.

Der Workshop findet online statt und richtet sich an Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen und andere an Softwareprojekten beteiligte IT-Fachkräfte. Grundkenntnisse in Softwareentwicklung sollten Sie für eine erfolgreiche Teilnahme mitbringen. Im Anschluss haben die maximal zwölf Teilnehmenden die Möglichkeit, sich als Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level (CPSA-F) gemäß dem standardisierten Curriculum des „International Software Architecture Qualification Board“ (iSAQB) prüfen und zertifizieren zu lassen.

Trainerin Mahbouba Gharbi berät als Software und Enterprise Architektin Großkunden bei der Planung und Umsetzung komplexer IT-Projekte. Als Vorstandsvorsitzende des iSAQB wirkt sie an der Gestaltung der Lehrpläne für die Schulungen des Foundation und Advanced Level mit.

