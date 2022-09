iX-Workshops: Container 101 & Cluster managen mit Kubernetes & Rancher

Workshop 1: Kubernetes-Cluster managen mit Rancher

In der zweitägigen iX-Schulung Container managen mit Kubernetes & Rancher lernen Sie, wie Sie das quelloffene Enterprise-Clustermanagement-Tool Rancher einsetzen, um damit Kubernetes-Cluster zu installieren, deployen, zu sichern und zu überwachen. Auch erfahren Sie, wie Sie Container-Workloads auf verschiedenen Wegen starten, Speicher einbinden und Netzwerk einrichten und Helm-Charts nutzen. Der Workshop zeigt Ihnen zudem, wie Sie mit Rancher eine CI-/CD-Umgebung zum automatisierten Deployment von Anwendungen im Kubernetes-Cluster bauen.

Viel Praxis

Diese Schulung findet am 19. und 20. September 2022 online statt und richtet sich an Linux-Admins, die bereits ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise und Einsatzbereiche von Containern mitbringen. In vielen praktischen Übungen haben Sie selbst Gelegenheit, eine Container-Managementumgebung mit Kubernetes und Rancher einzurichten und zu verwalten. Referent Thomas Wurfbaum ist für die B1 Systems GmbH als Consultant und Trainer mit dem Schwerpunkt hochverfügbare Container-Umgebungen und Storage tätig. Die Teilnahme an diesem Intensiv-Workshop ist auf 12 Personen beschränkt. Es sind noch Plätze frei.

Weitere Informationen und Anmeldung

Container managen mit Kubernetes & Rancher, Online-Workshop, 19. und 20. September 2022.

Workshop 2: Container professionell einsetzen

Container versprechen mehr Flexibilität und Effizienz bei der Nutzung vorhandener Ressourcen und eine bessere Kontrolle über die IT-Infrastruktur. Der iX-Workshop Container im professionellen Einsatz vom 19. bis zum 22. September 2022 verschafft System- und Netzwerkadmins mit Linux-Kenntnissen den schnellen, praxisorientierten Einstieg in die verschiedenen Einsatzszenarien für Container in der eigenen IT.

Anhand praktischer Beispiele lernen Sie, was Container sind, wie Sie sie erstellen, ins Netzwerk einbinden sowie Daten zwischen Containern austauschen, aber auch, wie Sie Daten persistent speichern, Ihre Container sichern und Images für den schnellen Einsatz im Unternehmensnetz zentral zur Verfügung stellen können. Der Workshop gibt zudem einen Ausblick auf das Orchestrieren und Verwalten von Containern mittels Kubernetes. Auch in diesem Workshop ist die Zahl der Teilnehmenden auf 12 begrenzt. Trainer Florian Frank von B1 Systems ist Spezialist für Containerumgebungen, Virtualisierung und Hochverfügbarkeit.

Weitere Informationen und Anmeldung

Container im professionellen Einsatz, Online-Workshop, 19.-22. September 2022.

(akl)