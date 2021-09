iX-Workshops: KRITIS – Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz & Praxis

Die kritischen Infrastrukturen (KRITIS) unterliegen einem besonderem Sicherheitsanspruch. Dieser ist in § 8a Absatz 1 BSIG verankert. Der iX-Workshop KRITIS Hands-on vermittelt Betreibenden kritischer Infrastrukturen, wie sie die Vorgaben des Gesetzes umsetzen können; im Workshop Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG erhalten Auditoren nach bestandener Abschlussprüfung am Ende des Kurses die Zusatzqualifikation „Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG“.

Workshop I: KRITIS – Hands-on

An zwei Tagen erlernen die Teilnehmenden der iX-Schulung KRITIS: Hands-on, wie sie die Vorgaben von § 8a – Sicherheit in der Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen – des BSI-Gesetzes sicher umsetzen können. Der Kurs richtet sich insbesondere an Betreibende kritischer Infrastrukturen und deren Dienstleister.

Der praxisorientierte Workshop findet am 7. und 8. Oktober statt. Er ist auf 15 Anmeldungen limitiert um ausreichend Raum für Fragen zu lassen und den intensiven Austausch zu ermöglichen. Er findet als Online-Veranstaltung im Browser statt. Trainer Daniel Jedecke ist Senior Expert bei HiSolutions und bereits seit 20 Jahren in der IT-Sicherheit tätig. Frühentschlossen winkt bei der Buchung bis zum 9. September ein Frühbucherrabatt von 10 %.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Workshop II: KRITIS – Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für §8a BSIG

Nach Abschluss des zweitägigen Online-Kurses Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG erhalten Auditoren und Prüfer nach bestandener Prüfung am Ende des Kurses die Zusatzqualifikation „Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG“, mit der sie Prüfungen der Sicherheit nach § 8a BSIG durchführen können. Die Referentin Christin Wilde-Nebauer und der Referent Daniel Jedecke von HiSolutions sind beide Certified Lead Auditor nach ISO 27001. Der Workshop folgt dem BSI-Schulungskonzept.

Die Schulung findet am 20. und 21. September 2021 Online im Browser statt, sodass Sie bequem vom eigenen Schreibtisch aus teilnehmen können. Während des Kurses besteht jederzeit die Möglichkeit, den Referierenden Fragen zu stellen und sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen. Der Kurs ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um ein effektives und intensives Lernen zu ermöglichen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(jvo)