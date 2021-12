iX-Workshops: KRITIS – Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG

Kritische Infrastrukturen (KRITIS) in Unternehmen und behördlichen Einrichtungen unterliegen einem besonderem Sicherheitsanspruch. Dieser ist in § 8a Absatz 1 BSIG verankert. Im iX-Workshop Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG erhalten Auditoren nach bestandener Abschlussprüfung am Ende der zweitägigen Online-Schulung die Zusatzqualifikation „Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG“. Nach erfolgreicher Teilnahme können Sie damit Sicherheitsprüfungen nach § 8a BSIG durchführen.

Die Referentin Christin Wilde-Nebauer vom Beratungshaus für Security und IT-Management HiSolutions ist Certified Lead Auditor nach ISO 27001. Der Workshop folgt dem BSI-Schulungskonzept. Der Online-Workshop findet am 7. und 8. Februar 2022 statt und ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um einen intensiven Austausch und effektives Lernen zu gewährleisten. Frühbuchende erhalten bis zum 10. Januar einen Rabatt. Weitere Termine sind im Mai, September und Oktober 2022 verfügbar.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(jvo)