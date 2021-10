iX-Workshops: Konfigurationsmanagement mit Ansible; CI/CD mit Jenkins

Konfigurationsmanagement mit Ansible

Mit Ansible lassen sich Systeme und Anwendungen im Netz von einer zentralen Instanz aus konfigurieren, in Betrieb nehmen, aktualisieren und verwalten. Ansible nutzt dabei vorhandene Programme, sodass keine spezielle Client-Software nötig ist.

Im iX-Workshop Systemdeployment & -management mit Ansible lernen Sie die Einsatzgebiete und Konzepte von Ansible kennen und praktisch anwenden. Sie bauen eine Ansible-Umgebung auf und üben, wie man mit Playbooks komplexe Aufgaben erledigt. Auch Ansibles Rollenkonzept ist Thema. Referent Tim Beermann vom Linux-Systemhaus B1 ist Spezialist für Automation, Konfigurationsmanagement und Infrastructure as Code.

Die Online-Schulung findet vom 8. bis 11. November statt und richtet sich an System- und Netzwerkadministratoren unter Linux. Die Teilnahme ist auf 15 Personen begrenzt, um viel Raum für Fragen und Austausch zu lassen. Bei Buchung bis zum 11. Oktober erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

DevOps: Continuous Integration/Continuous Delivery mit Jenkins

In der zweitägigen Onlineschulung Einstieg in die Continuous Integration mit Jenkins am 12. und 13. Oktober sind noch einige Plätze frei. Sie lernen in einer realistischen Trainingsumgebung anhand praktischer Beispiele, wie Sie das CI/CD-Werkzeug Jenkins installieren, konfigurieren und in Ihre Infrastruktur einbinden.

Sie erstellen CI/CD-Pipelines für automatisierte Softwaretests und erhalten Einblick in typische Use Cases. Auch die Anbindung an die Cloud und der Einsatz von Docker sind Bestandteil des Workshops. Zudem lernen Sie, wie man Jenkins in die gängigen Entwicklertools Gitlab, Github, SVN, Redmine und Jira einbindet.

Systemdeployment & -management mit Ansible, Online-Workshop vom 8. bis 11. November 2021: Weitere Informationen und Anmeldung

Einstieg in die Continuous Integration mit Jenkins, Online-Workshop am 12. und 13. Oktober 2021: Weitere Informationen und Anmeldung

