iX-Workshops im Februar: Noch Plätze verfügbar

Für einige unserer Februar-Workshops sind noch Plätze für Spontanentschlossene verfügbar. Die vollständige Übersicht der iX-Workshops in der ersten Jahreshälfte 2022 finden Sie in unserem Programm-Flyer zum Download.

Kurs I: Linux-Server souverän administrieren

Der iX-Workshop "Linux-Administration für Windows-Admins" vermittelt Ihnen die Grundlagen des Open-Source-Betriebssystems ausführlich an fünf Tagen. Er richtet sich an angehende Linux-Admins sowie an Windows-Administratoren, die das freie Betriebssystem verwalten lernen möchten. Trainer Wolfgang Krüger von B1 Systems ist Linux-Experte und Consultant. Neben der Linux-Administration sind seine Schwerpunkte Konfigurationsmanagement und Zertifizierungen.

Als Online-Workshop findet der Kurs vom 7. – 11. Februar 2022 in einem Remote-Classroom unseres Partners B1 Systems statt. Zur Teilnahme genügt ein aktueller Browser. Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen und ausreichend Raum für Ihre eigenen Fragen zur Administration von Linux zu ermöglichen, ist der Kurs auf 15 Teilnehmende begrenzt. Weitere Workshoptermine finden dieses Jahr im April, August und Dezember statt.

Linux-Administration für Windows-Admins, Onlinekurs, 7.–11.2.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

Kurs II: Administration von vSphere 6 & 7

In diesem ebenfalls fünftägigen Intensiv-Workshop erlernen Sie die Installation, Konfiguration und Verwaltung einer vSphere-6- und -7-Umgebung in zahlreichen praktischen Übungen an einem realen vSphere-System – sowohl auf der Kommandozeile als auch mit der GUI. Dabei legen die Referenten besonderen Wert auf die Vermittlung bewährter Best Practices.

Der Intensivkurs vSphere-Administration richtet sich an Windows- und Linux-Administratoren. Er findet vom 7. bis 11. Februar 2022 als Online-Workshop statt. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zehn beschränkt, um ein intensives Arbeiten und umfassenden Austausch zwischen Teilnehmer und Referent zu ermöglichen. Referent Alexej Prozorov ist Senior Consultant bei Söldner Consult GmbH mit den Schwerpunkten Cloud Computing und Virtualisierung. Im Juni, September und November dieses Jahres findet der Kurs ebenfalls statt.

Intensivkurs vSphere-Administration, Onlinekurs, 7.-11.2.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

Kurs III: Elastic Stack Fundamentals

Der Elastic Stack (ELK Stack) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen – vom Logging und Monitoring komplexer IT-Umgebungen bis zu aufwendigen Datenanalysen. Der Online-Workshop Elastic Stack Fundamentals führt an drei Tagen in die produktive Nutzung der Tools und ihr Zusammenspiel ein. Der Referent Christian Rost arbeitet seit 2012 als Consultant und Trainer mit den Schwerpunkten hochverfügbare Container-Umgebungen, Elastic Stack, ownCloud und Konfigurationsmanagement für B1 Systems.

Der Workshop findet vom 15. bis 17. Februar 2022 statt. Er richtet sich an erfahrene Sysadmins und ist auf 15 Teilnehmende beschränkt. Die Online-Schulung findet per Browser in der Lern- und Übungsumgebung von B1 statt, sodass Sie bequem vom eigenen Schreibtisch aus teilnehmen können. Dieser iX-Workshop findet außerdem im Mai, September und November 2022 statt.

Elastic Stack Fundamentals, Onlinekurs, 15.-17.2.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

Kurs IV: Data Science mit Python

Die Programmiersprache Python ist das Schweizer Taschenmesser für Data Scientists. In dem interaktiven Onlinekurs Datenanalyse mit Python vermittelt Dr. Julian von der Ecken, Senior Data Scientist und Trainer bei Point 8, mittels praktischen Übungen an zwei Tagen, wie man mit Python Daten einliest, analysiert und visualisiert.

Der Workshop findet am 15. und 16. Februar 2022 als Onlinekurs per Videokonferenz statt, die Übungen erfolgen in vorbereiteten Jupyter-Notebooks in der Cloud – zur Teilnahme reicht ein aktueller Browser. Der Kurs richtet sich an Entwickler, die intensiv in die Arbeit mit Daten und statistischen Methoden einsteigen wollen und idealerweise bereits über Python-Grundkenntnisse verfügen. Auch die Arbeit mit den Python-Bibliotheken NumPy und Pandas, sowie Tools zur Datenvisualisierung und der Umgang mit Zeitreihen sind Bestandteil dieses Workshops. Der Kurs ist auf 15 Teilnehmende beschränkt, sodass viel Platz für Fragen an den Referenten und den Austausch untereinander bleibt. Im Mai, August und November 2022 findet der Kurs ebenfalls statt.

Datenanalyse mit Python, Online-Workshop, 15.–16.2.2022: Weitere Informationen und Anmeldung

