iX-Workshops zu Monitoring mit dem Elastic Stack und verteiltem Storage mit Ceph

Der Elastic Stack (ELK Stack) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen – vom Logging und Monitoring komplexer IT-Umgebungen bis zu aufwendigen Datenanalysen. Der Online-Workshop Elastic Stack Fundamentals führt an drei Tagen in die produktive Nutzung ein. Die Teilnehmer installieren und konfigurieren alle Teile des Elastic Stack und lernen an praktischen Beispielen, was damit alles möglich ist. Best Practices zeigen, wie man die Software effizient einsetzt. Der Referent Christian Rost arbeitet seit 2012 als Consultant und Trainer mit den Schwerpunkten hochverfügbare Container-Umgebungen, Elastic Stack, ownCloud und Konfigurationsmanagement für B1 Systems.

Die verteilte Storage-Software Ceph erlaubt es, Daten performant und ausfallsicher über beliebig viele Server zu verteilen. In dem 3-tägigen Onlinekurs Software-defined Storage mit Ceph lernen Sie, wie Sie einen Storage-Cluster mit Ceph von Grund auf installieren, administrieren und im Praxisbetrieb einsetzen. Die Schulung führt Sie zunächst in die Grundlagen von Storage und Ceph ein und befasst sich anschließend mit praxisrelevanten Aspekten wie Sicherheit und Monitoring. Der Referent Michel Raabe kommt aus dem Systemhaus B1 Systems. Er befasst sich seit über 15 Jahren mit Netzwerk- und Clustertechnik, Hochverfügbarkeit und Virtualisierung.

Die Workshops richten sich an erfahrene Systemadministratoren. Sie finden in einer einer browserbasierten Lern- und Übungsumgebung statt. Die Kurse sind auf 15 Personen beschränkt, um einm effizientes Arbeiten und den Austausch mit dem Referenten und den anderen Teilnehmenden zu gewährleisten.

