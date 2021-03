innovationsland Deutschland: Live ab 18:00 zu Förderung innovativer Unternehmen

Im siebten Live-Gespräch der Reihe "Neugier: die digitalen Q&As" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) diskutiert c't-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink mit Tech-Investor Dr. Paul-Josef Patt.

Patt ist Geschäftsführer des Venture Capital-Unternehmens eCAPITAL und setzt vor allem auf Zukunftstechnologien mit disruptivem Potenzial. Er möchte ganze Branchen nachhaltig verändern und Arbeit und Lebensqualität der Menschen verbessern. Im Q&A-Talk erläutert er, wo Wagniskapital sinnvolles leistet und warum in Deutschland noch mutiger investiert werden sollte.

Mutiger investieren!

Nach seinem Wirtschaftsstudium in Tübingen, Paris und Münster war Dr. Paul-Josef Patt unter anderem in der Strategieberatung Roland Berger & Partner in München tätig und fungierte anschließend als Generalbevollmächtigter bei der Kaufhof Holding AG. Seit 2004 ist er CEO von eCAPITAL, einer Venture-Capital-Firma, die vor allem in Technologieunternehmen aus Bereichen wie Cybersicherheit, Industrie 4.0, neue, nachhaltige Materialien oder Cleantech investiert.

Diesmal als Gast im Q&A: Dr. Paul-Josef Patt, CEO des Venture Capital-Unternehmens eCAPITAL. Er setzt vor allem auf Zukunftstechnologien mit disruptivem Potenzial. (Bild: Roman Mensing)

Sie können das Gespräch kostenlos verfolgen und aktiv durch Fragen mitgestalten. Ab 18 Uhr streamen wir das digitale Q&A live bei heise online über den unten eingebetteten Player. Wenn Sie Fragen stellen möchten, können Sie das entweder über den Facebook-Kanal von #innovationsland Deutschland machen oder Sie können den Stream auf der Veranstaltungsseite der Kampagne #innovationsland Deutschland anschauen und dort Fragen stellen. Den Livestream finden Sie ab 18 Uhr an dieser Stelle:

Livestream ab 18 Uhr

(jk)