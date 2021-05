innovationsland Deutschland: Live ab 18 Uhr zu Citizen Science

Im neunten Live-Gespräch der Reihe "Neugier: die digitalen Q&As" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) spricht c't-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink mit Prof. Johannes Vogel über das innovative Konzept von Citizen Science, also die Bürgerbeteiligung an wissenschaftlicher Forschung.

Prof. Johannes Vogel setzt auf Bürgerbeteiligung an wissenschaftlicher Forschung (Bild: Pablo Castagnola)

Noch vor einigen Jahren sorgte Citizen Science auf Forschungsseite für Naserümpfen – sofern der Begriff überhaupt bekannt war. Denn was sollen Laien denn ausrichten gegenüber Profis mit einer langjährigen akademischen Ausbildung? Heute ist die Forschungswelt weiter und aufgeschlossener und es gibt überzeugende Beispiele. Dabei fällt oft der Name Johannes Vogel, Leiter des Museums für Naturkunde in Berlin. Die gemeinsame Suche nach Minimeteoriten auf den Dächern Berlins oder die Dokumentation von Vogelgesang in einer App gehen auf seine Initiativen zurück.

Citizen Science ist mehr als nur Mitmachaktionen in Museen, beispielsweise stellen unzählige Laien ihre Rechenkapazität für Folding@Home bereit. Was für Chancen sich damit bieten und wo die Grenzen von Bürgerbeteiligung von Citizen Science liegen, können Sie kostenlos live mitverfolgen – und sich natürlich auch beteiligen.

Livestream ab 18 Uhr

Ab 18 Uhr streamen wir das digitale Q&A live bei heise online über den unten eingebetteten Player. Wenn Sie Fragen stellen möchten, können Sie das entweder über den Facebook-Kanal von #innovationsland Deutschland machen oder direkt bei #innovationsland Deutschland eingeben.

Den Livestream finden Sie ab 18 Uhr an dieser Stelle:

Aufzeichnungen der früheren digitalen Q & A

Im ersten Q&A interviewte Jürgen Rink den Gründungsdirektor der Bundesagentur SPRIND, Rafael Laguna de la Vera, über Innovation in Deutschland:





Im zweiten Q&A sprach Tobias Kremkau, Mitinitiator der German Coworking Federation, über innovative Arbeitsformen in Coworking Spaces:





Im dritten Q&A sprach Stephanie Kaiser, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, über die Digitalisierung des Gesundheitswesens:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im vierten Q&A sprach Prof. Robert Schlögl, Mitglied im nationalen Wasserstoffrat, über die milliardenschweren Programme zur Förderung des Einsatzes von Wasserstoffenergie:

Um dieses Video anzuzeigen, aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im fünften Q&A sprach Teja Philipp darüber, wie aus seinem Maker-Projekt das Unternehmen Mr Beam Lasers wurde:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im sechsten Q&A sprach Ina Budde über ihr Start-up circular.fashion, das mit Services die Textilwirtschaft nachhaltiger machen will:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im siebten Q&A sprach c't-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink mit Tech-Investor Dr. Paul-Josef Patt:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.

Im achten Q&A sprach Schulleiter Björn Lengwenus über Schulen in der Krise und wie man es besser macht:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.

(vza)