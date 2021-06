innovationsland Deutschland: Live ab 18 Uhr zu Serious Games

Im zehnten Live-Gespräch der Reihe "Neugier: die digitalen Q&As" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung spricht c't-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink mit Prof. Linda Kruse darüber, wie Sie mit Hilfe von Gaming Wissen vermittelt. Die Spiele-Designerin ist seit November 2020 Professorin für Angewandte Spielkonzepte und Game Design an der Hochschule Mainz.

Bereits 2013 gründete sie zusammen mit anderen das Kölner Entwicklungsstudio "the Good Evil". Daraus entstand das mehrfach preisgekrönte Sprachlernabenteuer "Squirrel & Bär", in dem die beiden Protagonisten Englisch-Vokabeln lernen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Das Studio entwirft aber auch Games für ältere Zielgruppen, die etwa der Vermittlung von Ausbildungsinhalten oder der Team-Entwicklung im Unternehmen dienen.

Im zehnten Q&A ist Prof. Linda Kruse zu Gast, sie ist Spiele-Designerin und seit November 2020 Professorin für Angewandte Spielkonzepte und Game Design an der Hochschule Mainz. (Bild: the Good Evil)

In einem anderen Projekt arbeitet Linda Kruse aktuell an einer Lernanwendung für Auszubildende in der Windenergietechnik-Branche. In einer komplett virtuellen VR-Umgebung müssen die Auszubildenden im Inneren eines Windrads technische Probleme lösen.

Wie Serious Games, aber auch Gamification-Elemente, eingesetzt werden können, um Wissen zu vermitteln, erfahren Sie im Live-Stream.

