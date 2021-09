innovationsland Deutschland ab 18 Uhr zu New Work & innovativer Zusammenarbeit​

Im elften Live-Gespräch der Reihe "Neugier: die digitalen Q&As" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung spricht c't-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink mit Katharina Krentz darüber, wie Mitarbeiter kreativer zusammenarbeiten können, um den Herausforderungen in Unternehmen besser zu begegnen. Zentrale Punkte für dieses Ziel sind Transparenz, Vertrauen und innovative Methoden der Zusammenarbeit, sowie eine Führung, die das mitmacht.

Katharina Krentz beschäftigt diese Themen seit mehr als zehn Jahren als Community Managerin beim Konzern Bosch. Mittlerweile leitet sie ihr eigenes Unternehmen Connecting Humans und berät, wie New-Work-Methoden umsetzt werden können. Working Out Loud steht dabei ganz oben auf der Liste, bei der sich Mitarbeiter über Unternehmensgrenzen selbstständig vernetzen, um Ideen auszutauschen und sich zu unterstützen - willkommen in der neuen Arbeitswelt.

Katharina Krentz ist Beraterin für New Work bei Bosch und deutsche Working-Out-Loud-Pionierin. (Bild: Verena Müller)

Das Spannungsfeld in Unternehmen ist dabei groß: Die Unternehmen lernen, dass Konkurrenzdenken in der sich schnell drehenden Welt der Digitalisierung schadet. Führungskräfte müssen mit Kontrollverlust umgehen, wenn sie mehr Vertrauen und Eigenverantwortung in die Hände der Mitarbeiter geben. Und Mitarbeiter müssen in kurzer Zeit Kompetenzen erwerben, die sie im Unternehmen zum Teil nicht bekommen. Hier kommen die Tools und Methoden, sowie New Work ins Spiel, um mit der notwendigen Veränderungsgeschwindigkeit Schritt halten zu können.

Katharina Krentz hat dazu viel zu sagen. Ihr könnt ihr Live am Donnerstag, 2. September, von 18 bis 19 Uhr dazu Fragen stellen, c't-Chefredakteur Jürgen Rink moderiert.

Livestream ab 18 Uhr

Ab 18 Uhr streamen wir das digitale Q&A live bei heise online über den unten eingebetteten Player. Wenn Sie Fragen stellen möchten, können Sie das entweder über den Facebook-Kanal von #innovationsland Deutschland machen oder direkt bei #innovationsland Deutschland eingeben.

Aufzeichnungen der früheren digitalen Q & A

Im ersten Q&A interviewte Jürgen Rink den Gründungsdirektor der Bundesagentur SPRIND, Rafael Laguna de la Vera, über Innovation in Deutschland:





Im zweiten Q&A sprach Tobias Kremkau, Mitinitiator der German Coworking Federation, über innovative Arbeitsformen in Coworking Spaces:





Im dritten Q&A sprach Stephanie Kaiser, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, über die Digitalisierung des Gesundheitswesens:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im vierten Q&A sprach Prof. Robert Schlögl, Mitglied im nationalen Wasserstoffrat, über die milliardenschweren Programme zur Förderung des Einsatzes von Wasserstoffenergie:

Um dieses Video anzuzeigen, aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im fünften Q&A sprach Teja Philipp darüber, wie aus seinem Maker-Projekt das Unternehmen Mr Beam Lasers wurde:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im sechsten Q&A sprach Ina Budde über ihr Start-up circular.fashion, das mit Services die Textilwirtschaft nachhaltiger machen will:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.





Im siebten Q&A sprach c't-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink mit Tech-Investor Dr. Paul-Josef Patt:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.

Im achten Q&A sprach Schulleiter Björn Lengwenus über Schulen in der Krise und wie man es besser macht:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.

Im neunten Q&A ging es im Gespräch mit Prof. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde in Berlin, über die Vernetzung von Wissenschaftlern und Laien:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.

Im zehnten Live-Gespräch der Reihe "Neugier: die digitalen Q&As" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung spricht c't-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink mit Prof. Linda Kruse darüber, wie Sie mit Hilfe von Gaming Wissen vermittelt:

Um dieses Video anzuzeigen aktivieren Sie bitte Javascript, und ziehen Sie in Betracht Ihren Internet Browser zu aktualisieren.

(vza)