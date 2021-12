inside agile: Call for Proposals für die agile Präsenzkonferenz eröffnet

Die inside agile wird als Präsenzkonferenz am 3. und 4. Mai 2022 im Welcome Hotel Darmstadt stattfinden. Die Veranstalter dpunkt.verlag, iX und heise Developer haben die Website veröffentlicht – und mit ihr auch den Call for Proposals (CfP). Unter der Dachmarke inside agile fanden bisher einzig Online-Konferenzen statt, darunter der Product Owner Day oder die Agile Leadership Conference. Der CfP läuft bis zum 31. Januar 2022.

Agile Führung – Themenvielfalt willkommen

"Welcher Führungsstil passt zu mir und wie kann ich mich als Leader weiterentwickeln?" – Unter anderem dieser Frage soll die Konferenz nachgehen, die sich an Führungskräfte aller Ebenen richtet, aber auch an Personen in agilen Rollen wie etwa Product Owner oder Agile Coach.

Geplant sind Vorträge im Umfang von bis zu 40 Minuten. Dabei dürfen die Vortragenden aus etablierten Mustern ausbrechen, alternative Präsentationsformen sind ausdrücklich erwünscht. Durch das Präsenzformat sind beispielsweise Gruppenübungen möglich. Auch Praxisberichte sind willkommen, die zeigen, wie sich agile Methoden in Firmen umsetzen lassen und wie man Schwierigkeiten dabei überwindet.

Themenvorschläge zu Scrum, Kanban oder den Flight Levels sind ebenso gern gesehen wie Einreichungen zu DevOps, agilem Schätzen, Ownership-Modellen, agiler Governance oder einer strategischen agilen Steuerung. Daneben suchen die Veranstalter auch nach interessierten Expertinnen und Experten, die ganztägige Workshops anbieten möchten.

Kostenübernahme für Speaker und freier Konferenzzugang

Die Veranstalter übernehmen die Kosten für Anreise und einfache Übernachtung der Speaker, deren Proposals Aufnahme ins Programm finden. Workshop-Trainerinnen und -Trainer erhalten zusätzlich eine Vergütung. Genauere Details sind der Webseite zu entnehmen. Speaker und Trainer:innen können kostenfrei an sämtlichen Vorträgen der Konferenz teilnehmen.

Das Programm der inside agile wird voraussichtlich Mitte Februar 2022 veröffentlicht, und im Anschluss startet der Ticketverkauf. Wer Ideen für einen Talk hat, kann Vorschläge ab sofort über das Online-Formular einreichen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, stehen die Konferenz-Website samt optionalem Newsletter und der Twitter-Kanal der Veranstalter offen.

(mai)