kurz informiert: Pixel5a, SharePlay, KI, Taliban

Google-Smartphone Pixel 5a 5G

Google hat mit dem Pixel 5a 5G ein neues Smartphone vorgestellt, das bisher nur für die USA und Japan angekündigt ist. Dort soll das Mittelklasse-Modell Ende August in den Handel kommen – zu diesem Zeitpunkt wohl noch mit Android 11. Auf Nachfrage von heise online bestätigte Google, dass das Handy nicht offiziell nach Deutschland kommen soll. Das Pixel 5a 5G ist eine leicht überarbeitete Version des Pixel 4a 5G, das Google im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Allerdings werden künftige Google-Handys ohne Netzteil verkauft.

FaceTime: Gemeinsam Filme gucken

Apples neues Feature SharePlay, mit dem man über den Videochatdienst FaceTime unter anderem in Gruppen oder zu zweit gemeinsam und synchronisiert Filme ansehen, Bildschirminhalte teilen sowie Musik hören kann, wird nicht rechtzeitig fertig: Die Funktion, die für iPadOS, iOS sowie tvOS 15 geplant war, verschiebt sich auf den späteren Herbst. Das teilte Apple im Beipackzettel der in dieser Woche erschienenen sechsten Beta der neuen Betriebssysteme mit. SharePlay ist für den Konzern ein Flagship-Feature in den neuen Betriebssystemen.

KI bestimmt Hautfarbe

Wissenschaftler warnen vor rassistischer Benachteiligung durch medizinische KI. Tiefe neuronale Netze aus Röntgenaufnahmen können die Ethnie des jeweiligen Patienten bestimmen – obwohl Daten, aus denen das leicht zu schließen wäre, explizit nicht mitgeliefert wurden. Das hat eine internationale Forschungsgruppe aus Australien, Kanada und den USA gezeigt. Die Forschenden wollen mit ihrer Arbeit auf die Gefahr aufmerksam machen, dass selbstlernende Algorithmen in der Medizin Menschen unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit unterschiedlich behandeln. Technische Einzelheiten beschreiben sie in einem Paper, was auf dem Preprint-Server ArXiv veröffentlicht wurde.

Taliban erbeuten Biometrie-Geräte

In Afghanistan haben die radikal-islamistischen Taliban offenbar auch Gerätschaften des US-Militärs zur biometrischen Personenidentifizierung erbeutet – inklusive der enthaltenen Daten. Das berichtet das US-Magazin The Intercept unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen. Die Geräte seien demnach vergangene Woche in die Hände der Taliban gefallen. Unklar sei, in welchem Umfang auch die biometrischen Datenbanken für die Terrorgruppe zugänglich sind, heißt es noch. Diese enthalten wohl auch Daten zur Identifizierung von Afghanen und Afghaninnen, die den US-Truppen geholfen haben. Warum die Geräte beim Abzug der Truppen zurückgelassen wurden, ist nicht bekannt.

