kurz informiert: Autogipfel, App Store, C++20, Raumschiff

Kommen Staatsfonds für Zulieferer der Autoindustrie?

IG Metall, Grüne und SPD machen sich für einen staatlichen Beteiligungsfonds stark, der Mittelständlern in der Autoindustrie zu Hilfe kommen soll. Vor einem weiteren Spitzentreffen mit Branchenvertretern am Dienstag bei Bundeskanzlerin Angela Merkel bestand der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder auf Kaufanreize auch für Autos mit Verbrennungsmotor. Der Umweltverband BUND ist strikt dagegen. Die FDP forderte die Bundesregierung auf, ihre "gelenkte Auto-Staatswirtschaft" zu beenden.

Nun auch Ärger mit App Store in Japan

Egal ob in Nordamerika, in der EU oder in Russland: Apple hat aktuell in vielen Ländern Probleme wegen seiner Vorgehensweise beim App Store. Nun haben sich auch Entwickler aus Japan beschwert, die Apples 30-Prozent-Provision für Programme, In-App-Verkäufe und Abos sowie dessen angeblich inkonsistentes Verhalten bei der Umsetzung der App-Store-Regeln kritisieren. In Japan interessieren sich zudem auch die Kartellwächter für Apples Vorgehen. Hauptansatzpunkt wird wohl auch dort sein, dass der iPhone-Konzern den App Store als einzigen Weg zu iOS- und iPadOS-Anwendungen pflegt.

C++20 als neuer großer Standard der Programmiersprache genehmigt

Der Entwurf zur Spezifizierung von C++20 als nächster maßgeblicher Standard der Programmiersprache C++ ist übers Wochenende ratifiziert worden. Er bringt bedeutende Neuerungen für Entwickler mit. Wie C++11, der letzte große Standard der Sprache, wird C++20 die Art und Weise ändern, wie Entwickler in modernem C++ programmieren – das gilt vor allem für die vier Kernneuerungen Ranges, Coroutinen, Concepts und Module. Außerdem gibt es Neuerungen bei zahlreichen Features, die die Kernsprache, die Bibliothek und die Concurrency betreffen: etwa den Drei-Wege-Vergleichsoperator, Überarbeitungen an den Lambda-Funktionen und Templates, eine Kalender- und eine Formatierungsbibliothek, Semaphoren und ein verbesserter Umgang mit Thread, der sich unterbrechen lässt.

Mysteriöses wiederverwendbares Raumschiff erfolgreich in China getestet

China hat über das Wochenende nach eigenen Angaben erfolgreich ein wiederverwendbares Raumschiff getestet. Die Geheimhaltung rund um die Mission war noch größer als sonst üblich, deshalb ist noch nicht einmal bekannt, ob es sich um einen kleineren Prototyp oder das Raumschiff in Originalgröße gehandelt hat. Gestartet wurde es jedenfalls am Freitag von einer Rakete des Typs Langer Marsch 2F in der Wüste Gobi und dort ist es am Sonntag auch wieder gelandet.

