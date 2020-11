kurz informiert: Einreiseanmeldung, Avira, Homeoffice, Philips

Pflicht zur digitalen Einreiseanmeldung ohne echte Authentifizierung

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, hat die Pflicht, dies zu melden. Seit dem 8. November steht dafür die "Digitale Einreiseanmeldung" zur Verfügung. Die Informationen zum Zielort des Einreisenden gehen an das dort zuständige Gesundheitsamt, das daraufhin kontrollieren kann, ob die landesrechtliche Regelung für die Quarantäne eingehalten wird. Was es allerdings nicht gibt, ist eine tatsächliche Authentifizierung der Daten. Zwar muss eine Ausweisnummer eingegeben werden, das Formular nimmt jedoch problemlos 123456 an. Eine weitere Form der Authentifizierung gibt es nicht.

Avira stellt Business-Sicherheitsprodukte Ende 2021 ein

Vertriebspartner von Avira werden derzeit offenbar per E-Mail über eine frühzeitige Abkündigung von Aviras Business-Sicherheitsprodukten informiert: Lizenzen, die eigentlich erst im Laufe des Jahres 2022 ablaufen sollten, verfallen demnach zum 1. Januar 2022. Darüber hinaus sollen alle bestehenden Partnerverträge gekündigt und das B2B-Business bis Ende dieses Jahres komplett eingestellt werden.

Homeoffice bedroht Work-Life-Balance, ist aber gut für Frauen

Eine Studie des Collaboration-Anbieters Atlassian beleuchtet Vor- und Nachteile des mobilen Arbeitens. Hierbei enthüllt sie einige länder- und geschlechterspezifischen Besonderheiten. So fällt es den Berufstätigen in Deutschland weniger schwer, die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen, als in den anderen untersuchten europäischen Ländern. Und 45 Prozent der befragten Deutschen sind genervt, dass es erst einer Pandemie bedurfte, um im Homeoffice arbeiten zu können. 46 Prozent der Frauen fühlten sich im Homeoffice selbstbewusster und gaben an, dass sich ihr Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit seit dem Wechsel zur Fernarbeit verbessert habe. Bei Männern glaubten das nur 40 Prozent.

Philips-Fernseher zeigen Netflix und Disney+ nicht mehr in HD-Auflösung

Mehrere Philips-Fernseher können derzeit Inhalte von Streaming-Diensten wie Netflix und Disney+ nicht mehr in HD-Auflösungen anzeigen. Das bestätigte Hersteller TP Vision heise online. Laut Nutzerberichten besteht das Problem, das das vorinstallierte Android TV betrifft, seit mehreren Tagen. Man arbeite bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Einen Zeitrahmen oder Hintergründe zur Problematik konnte TP Vision aber noch nicht nennen. Weil Werbetrailer nach wie vor in hoher Auflösung laufen, vermuten viele ein Problem mit dem Widevine-Zertifikat.

