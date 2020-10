kurz informiert: Google, Bug Bounty, Essener Manifest, Starlink

Australisches Mediengesetz: Google will eigene Bedingungen schaffen

Google wehrt sich weiterhin gegen das geplante neue Mediengesetz in Australien, nachdem der Suchmaschinenanbieter Lizenzgebühren an Verlage zahlen muss. Dabei bezieht sich das Unternehmen auf Deutschland und Brasilien, wo gerade eine Einigung über die Nutzung journalistischer Inhalte erzielt worden sei – samt Lizenzen. Auch in Australien solle News Showcase eingeführt werden: Dafür kooperiert Google in Deutschland und Brasilien mit ausgewählten Verlagen und bezahlt diese, um Inhalte frei verfügbar zu machen.

Hackergruppe greift interne Apple-Systeme an

Ein Team von Hackern und Sicherheitsexperten hat sich über einen Zeitraum von drei Monaten Apples Infrastruktursysteme vorgenommen und zahlreiche teils problematische Lücken aufgedeckt. Anschließend reichten sie die Fehlerbeschreibungen im Rahmen von Apples Bug-Bounty-Programm ein. Das Gesamtergebnis ist durchaus beeindruckend: Von den 55 entdeckten Lücken sah sich Apple immerhin bislang in 32 Fällen dazu veranlasst, eine Zahlung zu leisten. Dabei kamen bislang 288.500 US-Dollar zusammen. Sicherheitsforscher Sam Curry geht davon aus, dass in den kommenden Monaten noch weitere Beträge auf dem Gemeinschaftskonto des Teams aufschlagen werden.

Deutsche Reproduktionsforscher warnen vor den Folgen zunehmender Infertilität

Immer mehr Menschen benötigen medizinische Hilfe, wenn es darum geht, Kinder zu bekommen. Sowohl Männer als auch Frauen leiden an Unfruchtbarkeit, deren Ursachen erstaunlich häufig im Verborgenen bleiben, berichtet Technology Review. Im kürzlich erschienenen Essener Manifest haben deutsche Fortpflanzungswissenschaftler nun dazu aufgerufen, die stark zunehmende Unfruchtbarkeit in der Gesellschaft endlich besser zu erforschen. "Eine moderne und konkurrenzfähige Reproduktionsforschung ist eine Investition in die Gesundheit nachkommender Generationen", schreiben sie darin.

Starlink & Co.: Radioastronomen schlagen Alarm

Starlink & Co. sorgen nicht mehr nur in der optischen Astronomie und unter Sternenguckern für Unruhe, auch Radioastronomen fürchten Einschränkungen. Eine für das geplante riesige Radioteleskop SKA erstellte Studie kommt nun zu dem Schluss, das allein das Netz von SpaceX auf die geplante Forschungsarbeit erhebliche Auswirkungen haben könnte. Signifikant größere Konstellationen könnten bestimmte Beobachtungen komplett unmöglich machen, schreiben sie weiter. Das Square Kilometre Array ist ein geplanter Teleskopverbund, der einmal zur größten Wissenschaftseinrichtung der Welt wachsen soll.

