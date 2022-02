kurz informiert: Krypto-Raubzug, Bio-Kerosin, Truth Social, Weltraumteleskop

Ungewöhnlicher Krypto-Raubzug erbeutet Millionen

Knapp 2 Millionen US-Dollar stahlen Unbekannte den Nutzern der südkoreanischen Krypto-Plattform Klayswap Anfang Februar. Angesichts der regelmäßigen Millionen-Raubzüge in der Welt der "Dezentralisierten Finanzen", ist das eigentlich kaum bemerkenswert. Doch dieser Coup ist besonders, weil er grundsätzliche Schwächen im Fundament des Internets aufzeigt. Herkömmliche Raubzüge sind zumeist entweder Insider-Jobs oder sie nutzen Fehler in den noch jungen Plattformen aus. Der Klayswap-Angriff hingegen attackierte Infrastruktur, auf die sich im Prinzip alle Internet-Dienste verlassen: das Routing, Zertifikate und Open-Source-Bibliotheken. Letztlich tauschten die Angreifer eine nachgeladene JavaScript-Datei durch eine trojanisierte Version aus, die Transaktionen auf ihr eigenes Konto umleitete. Wie Klayswap bestätigt, waren insgesamt 325 Wallets von diesem Angriff betroffen.

Kerosin mit Frittenfett

Der britische Mineralöl- und Energiekonzern BP stellt im Emsland jetzt Flugzeugsprit mit geringen Anteilen aus Speisefett-Resten her. Die Biorohstoffe stammen etwa aus Kantinen oder Gastronomiebetrieben. Es geht um gebrauchte und übrig gebliebene Fette und Öle zum Beispiel aus Fritteusen, Kochrückständen sowie Biomasse-Abfällen, wie ein Sprecher erklärte. Nach Angaben des Unternehmens ist Raffinerie in Lingen die erste Anlage dieser Art in Deutschland, mit der sich industriell verwertbare Mengen erzeugen lassen.

"Truth Social" für iOS-Nutzer in den USA zugänglich

Lange war es angekündigt, jetzt ist es da – Donald Trumps "Truth Social". Das bisher nur als iOS-App in den USA verfügbare soziale Netzwerk ist Trumps Reaktion auf seine Twitter-Sperre. Allerdings läuft zum Start noch nicht alles rund: Beim Versuch, ein Konto anzulegen, erhalten einige Nutzer Fehlermeldungen. "Bis Ende März soll der Dienst zumindest in den Vereinigten Staaten voll einsatzfähig" sein, berichtet The Guardian.

James-Webb-Weltraumteleskop wird ausgerichtet

Das Weltraumteleskop James Webb macht weiter Fortschritte bei der Ausrichtung des aus 18 Elementen bestehenden Hauptspiegels. Das Abbild des für die Kalibrierung anvisierten Sterns wurde inzwischen so korrigiert, dass es der Anordnung dieser Spiegelelemente entspricht, zeigt ein neues Foto, das die NASA jetzt veröffentlicht hat. Als Nächstes sollen jetzt die 18 einzelnen Abbildungen des Sterns korrigiert und fokussiert werden, bevor sie dann in einem dritten Schritt alle übereinandergelegt werden sollen.

