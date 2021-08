kurz informiert: Python, Samsung-TVs, Opel Rocks-e, Airbnb

Python beliebteste Programmiersprache

Jährlich erscheint das Language Ranking des Institute of Electrical and Electronics Engineers. In der diesjährigen Ausgabe verteidigt die Programmiersprache Python schon zum fünften Jahr in Folge den ersten Platz. Dabei erhebt das Ranking nicht nur die beliebteste Programmiersprache, sondern unterteilt die Sprachen in verschiedene Einsatzbereiche – und in drei von vier Kategorien sticht Python als Sieger hervor. Danach folgen Java, C, C++ und JavaScript.

Gestohlene Smart-TVs deaktiviert

Nachdem es im Rahmen von Massenprotesten im Juli in Südafrika zu Chaos und Plünderungen gekommen war, wurden zahlreiche Smart-TVs aus einem Lagerhaus gestohlen. Samsung hat daraufhin bei den entwendeten Fernsehern die Funktion "TV Block“ deaktiviert. Diese ferngesteuerte Sicherheitsfunktion soll sicherstellen, dass nur rechtmäßig erworbene Fernseher genutzt werden können und sich kein Hehlermarkt bildet, erklärte Samsung. Verbindet sich ein Samsung-TV mit dem Internet, wird es automatisch deaktiviert, alle TV-Funktionen des Geräts werden abgeschaltet.

Opel Rocks-e für Fahranfänger

Opel zeigt einen knuffigen Kleinstwagen mit Elektromotor, den schon Jugendliche ab 15 fahren dürfen. Er ist klein und elektrisch angetrieben, seine Ausstattung spartanisch, aber durchdacht. Eine Reduzierung auf das, von dem Opel denkt, dass es der jungen Zielgruppe wichtig ist, bringt auch einen niedrigen Preis mit. Opel selbst spricht von Kosten unterhalb eines Kleinwagens. Doch die Politik macht Opel einen Strich durch die Rechnung. Noch immer konnte sie sich nicht dazu durchringen, die 45-km/h-Regelung in eine Vorschrift zu verwandeln, die diesen Modellen wenigstens 50 km/h zugesteht. Praxisgerecht wären jedoch 55 oder 60 km/h.

Airbnb: Hilfe für Afghanistan

Der Apartment-Vermittler Airbnb will temporär Unterkünfte an 20.000 Flüchtlinge aus Afghanistan vermitteln und die Kosten dafür selbst beziehungsweise mithilfe von Spenden tragen. Das teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit und reagierte damit auf die Ereignisse in dem Land. Aktuell werden mit Militärflugzeugen Tausende Menschen aus Afghanistans Hauptstadt gerettet und für Airbnb ist es "mehr als klar", dass es sich um eine signifikante humanitäre Krise handelt. Wie der Geschäftsführer von Airbnb, Brian Chesky, auf Twitter mitteilte, sei die Aktion nicht ohne die Unterstützung der Apartment-Eigentümer möglich. Wer sich beteiligen wolle, solle sich jetzt melden.

