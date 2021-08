kurz informiert: Samsung, Sixt, Videospiele, Kunststoffe

Samsung expandiert

Der Elektronikhersteller Samsung will innerhalb der nächsten drei Jahre umgerechnet etwa 174,7 Milliarden Euro investieren, um praktisch alle Geschäftsbereiche auszubauen. Angefangen von den eigenen Halbleitersparten inklusive Chipauftragsfertigung, der Speicherproduktion und den Displays über die medizinische Auftragsproduktion bis hin zu eigenen Ausbildungsstätten. Diese Pläne listet Samsung in einer koreanischen Mitteilung auf. Demnach stockt das Unternehmen die geplanten Neuanstellungen von 30.000 auf 40.000 Jobs auf.

Sixt investiert in Ladesäulen

Der Autovermieter Sixt will ein eigenes Ladesäulennetz für Elektroautos aufbauen. "Wir haben vor vier Wochen beschlossen, dass wir über 50 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren", sagte Co-Chef Alexander Sixt der Tageszeitung Die Welt am Montag. Dabei solle ein Teil der Ladesäulen öffentlich zugänglich sein. Die Säulen sollten auch Dritten zur Verfügung stehen. Damit reagiert das Unternehmen auch auf die Veränderungen des Geschäfts durch den Mobilitätswandel.

Videospiele: Patente für Barrierefreiheit

Electronic Arts stellt anderen Entwicklerstudios mehrere Patente fürs barrierefreie Videospielen zur Verfügung. Insgesamt gibt das US-Unternehmen fünf Patente frei, die Spielerinnen und Spielern mit Einschränkungen des Seh-, Sprach oder Hörvermögens beim Spielen unterstützen sollen. Eines dieser Patente betrifft das Ping-System, das Electronic Arts bei seinem Online-Shooter "Apex Legends" einsetzt. Mithilfe dieser kontextabhängigen Hinweis-Pings können Spielerinnen und Spieler schnell miteinander kommunizieren, ohne den Sprachchat benutzen zu müssen. Zusätzlich stelle man Open-Source-Code zur Verfügung, mit dem Entwickler Einstellungen zu Kontrast und Farbenblindheit verbessern können, schreibt der Videospielhersteller in einer Mitteilung.

Kulturerbe aus Kunststoff zerfällt

Kunststoffe sind längst nicht so langlebig wir ihr Ruf. In Museen kämpfen Kuratorinnen und Restauratoren jetzt um unsere jüngere Geschichte aus Plastik. Pop-Art-Künstler wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein haben ihre Werke in Acryl gemalt – Suspensionen aus polymerisierten Acrylsäure-Estern. Gedanken um die langfristigen Folgen für ihre Werke haben sich die Künstler nicht gemacht. Nun zersetzen sich ihre Kunstwerke– ob im Deutschen Museum in München, in der Tate Gallery in London oder dem Museum of Modern Art in New York. Restaurationen werden schwierig, weil nach der langen Zeit kaum jemand mehr weiß, welche Kunststoffe für die Exponate verwendet wurden. Das berichtet Technology Review.

