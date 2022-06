kurz informiert: Soziale Medien, autonome Taxis, Mini-AKW, UFOs

Mehr rote Linien für soziale Medien

Renate Künast forderte auf der re:publica in Berlin eine stärkere Regulierung von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok. "Die Zukunft der Demokratie wird im Internet entschieden", erklärte die Grünen-Politikerin. Der Staat habe daher endlich dafür zu sorgen, dass im Netz dieselben Grundwerte befolgt werden müssten wie in der analogen Welt. Die Gesellschaft könne das Geschäftsmodell großer Plattformen, Hassbotschaften zu fördern und damit die Nutzerinnen und Nutzer stärker bei der Stange zu halten, nicht weiter zulassen.

Autonome Taxis für Gangnam

Hyundai darf im Stadtteil Gangnam der südkoreanischen Hauptstadt Seoul einen hochautomatisierten Fahrdienst testen. Zwei vollelektrische Hyundai Ioniq 5 sollen ab August auf dem Autonomielevel 4 einen Ridehailing-Dienst bestreiten. Zunächst soll der Dienst nur montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr laufen, also außerhalb der für Seoul typischen Hauptverkehrszeiten. Hyundai selbst entwickelt die Technik fürs autonome Fahren, das südkoreanische Start-up Jin Mobility stellt die Plattform für das Ridehailing. Automatisierte Autos waren in Seoul auch vorher schon testweise im Einsatz, aber noch nicht in einem solch belebten Stadtteil wie Gangnam.

Mini-AKW produzieren mehr Atommüll

Eine neue wissenschaftliche Analyse verschiedener Reaktortypen dämpft Erwartungen an neuartige, modulare Atomkraftwerke, auch "Mini-AKW" genannt. Lindsay M. Krall von der Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company und ihre Kollegen vom Center for International Security and Cooperation der amerikanischen Stanford University stellen darin fest, dass sich das weltweit noch ungelöste Problem der Atommüll-Entsorgung mit diesen Kleinreaktoren im Vergleich zu den heute laufenden Leichtwasserreaktoren sogar noch vergrößern könnte. Das berichtet Technology Review. So müsse zum Beispiel bei einem kleinen Schnellen Brüter mit der 30-fachen Müllmenge gerechnet werden.

NASA veranlasst UFO-Studie

Angesichts des neu erwachten Interesses in den USA an UFO-Sichtungen wird auch die NASA eine unabhängige Untersuchung der unidentifizierten Flugobjekte durchführen. Ein von dem Astrophysiker David Spergel geleitetes Team soll ab Herbst neun Monate lang Daten zusammentragen und ausarbeiten, wie die Phänomene in Zukunft am besten untersucht werden können. Diese seien sowohl für Aspekte der nationalen Sicherheit als auch für die Flugsicherheit wichtig, begründet die US-Weltraumagentur den Schritt. Es gebe keinen Beweis dafür, dass UFOs außerirdischen Ursprung haben, betont die NASA. Man werde transparent arbeiten, der abschließende Bericht soll öffentlich gemacht werden.

